Medaş’a Milletvekili Altunyaldız’dan Ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş....

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Altunyaldız ve Uçmazbaş'ın yanı sıra MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran da yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede enerji konusunda fikir alış verişi yapıldı. MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, Konya, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray olmak üzere hizmet verilen 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti ve yatırımlar ile ilgili Altunyaldızı bilgilendirdi.