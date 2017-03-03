Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin bir değerler eğitimi olarak şehre katkı yaptığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin bir değerler eğitimi olarak şehre katkı yaptığını söyledi.

Başkan Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu kapsamında gerçekleşen faaliyetleri yerinde inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi. Meram Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulunda Medeniyet Okulu'nun bu ayki değeri olan Sultan 1. Mesut'un anlatıldığı tiyatro gösterisini öğrencilerle birlikte izleyen Başkan Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin bir değerler eğitimi projesi olarak şehre katkı yaptığını belirtti. Çocukların daha iyi yetişmesini sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Akyürek, "Konya ve Türk-İslam kültürüne uygun bir şekilde çocuklarımızın yetişmesi için bu programlar düzenleniyor. Böyle bir programda çocuklarımıza bir şeyler vermek için birlikte çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Akyürek, minik öğrencilerin okuduğu sıralara oturarak onlarla birlikte sergilenen oyunu izledi ve sohbet etti.