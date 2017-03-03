  • BIST 89.605
  • Altın 147,046
  • Dolar 3,7206
  • Euro 3,9314
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor

» »
Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin bir değerler eğitimi olarak şehre katkı yaptığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin bir değerler eğitimi olarak şehre katkı yaptığını söyledi.

Başkan Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu kapsamında gerçekleşen faaliyetleri yerinde inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi. Meram Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulunda Medeniyet Okulu'nun bu ayki değeri olan Sultan 1. Mesut'un anlatıldığı tiyatro gösterisini öğrencilerle birlikte izleyen Başkan Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin bir değerler eğitimi projesi olarak şehre katkı yaptığını belirtti. Çocukların daha iyi yetişmesini sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Akyürek, "Konya ve Türk-İslam kültürüne uygun bir şekilde çocuklarımızın yetişmesi için bu programlar düzenleniyor. Böyle bir programda çocuklarımıza bir şeyler vermek için birlikte çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Akyürek, minik öğrencilerin okuduğu sıralara oturarak onlarla birlikte sergilenen oyunu izledi ve sohbet etti.

Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor

Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mart Ayı Meclis Toplantıları Başladı03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Belediye Hizmet Binasına Yeni Mescit03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Aile Hekimlerine Eğitim Verildi03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Batman’da Zabıtadan Dilenci Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Van’da ‘Güvenli Öğrenci Taşınma’ Toplantısı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Başkan Togar: “Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ Diyeceğiz”03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Kızılcahamam’da Tedavileri Yapılan Yaban Hayvanları Doğaya Bırakıldı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Ak Parti Erzurum İl Teşkilatından Stk’lara Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Subaşı İlkokulu Restore Edildi03 Mart 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti