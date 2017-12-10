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Medeniyet Ve Düşünce Kulübü Lise Öğrencilerini Bilgilendirdi

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Medeniyet Ve Düşünce Kulübü Lise Öğrencilerini Bilgilendirdi
Medeniyet ve Düşünce Kulübü Afyonkarahisar'daki liseli öğrencileri bilgilendirdi.

Medeniyet ve Düşünce Kulübü Afyonkarahisar'daki liseli öğrencileri bilgilendirdi.

Medeniyet ve Düşünce Kulübü faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar Merkez ilçeye bağlı Afyonkarahisar Fatih Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi, Afyonkarahisar Spor Lisesi, Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Kocatepe Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Etkinliklerde hem kulübün hem de Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) faaliyet ve tanıtımı yapıldı.

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