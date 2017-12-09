Media Markt Çorum'da büyüyor

Media Markt Çorum’da açtığı yeni mağazası ile büyümesine hız kesmeden devam ediyor

Tüketiciyi merkeze alan anlayışıyla en yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla sunan Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Çorum’da açtığı 56. mağazası ile kesintisiz büyümesini sürdürüyor

AHL Park Alışveriş Merkezi’ndeki mağaza, iki katta toplam 1350 metrekare satış alanı ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Alanında uzman personeliyle hizmet veren mağazaya, açılışa özel indirimler ve ücretsiz kargo fırsatlarından yararlanmak isteyen Çorumlu tüketiciler yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçileri en yeni teknolojilerle bir araya getiren mağaza, MediaMarkt’ın tüketicilere sunduğu teknolojik uygulamalara da ev sahipliği yapıyor.

YENİ ÜRÜNLER

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak sürdürülebilir bir büyüme için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Çorum’un merkezinde bulunan AHL Park Alışveriş Merkezi’nde açtığımız son mağazamızla 56. mağazaya ulaşarak MediaMarkt’ın avantajlı dünyasını Çorumlu tüketicilerimizle ilk kez tanıştırma fırsatı bulduk. Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumumuzdan aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de her bütçeye uygun ve en yeni teknolojiye sahip ürünleri tüketicilerle buluşturacağız,” dedi. Mustafa DEMİRER/ÇORUM