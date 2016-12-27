Medical Park Gaziantep Hastanesinden Sağlıklı Beslenme Semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Hayriye Osman Külekçi İlkokul öğrencilerine "Sağlıklı Beslenme" konulu seminer...

Medical Park Gaziantep Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Hayriye Osman Külekçi İlkokul öğrencilerine "Sağlıklı Beslenme" konulu seminer verdi.

Hayriye Osman Külekçi İlkokulunun konferans salonunda gerçekleşen seminerde Medical Park Gaziantep Hastanesinde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Işıl Turgay Canbolat, sağlıklı beslenmenin önemi öğrencilere anlattı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Işıl Turgay Canbolat, öğrencilere beslenmenin tanımı, yetersiz ve dengeli beslenmenin önemi, temel besin grupları, sağlığa zararlı yiyecek ve içecekler, günlük alınması gereken kalori miktarı ve kahvaltının önemini hakkında önemli bilgiler verdi. Beslenmenin özellikle ergenlik döneminde büyüme ve gelişmeleri açısından büyük bir önemi olduğu vurgulandı.

İnteraktif şekilde geçen seminerde öğrenciler merak ettiği konuları sorma imkanı buldu. Öğrencilere süt ve ev yapımı kek ikram edildi.