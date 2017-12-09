Medical Park İzmir Bsı Belgesini Aldı

Sahip olduğu ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesine, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından tescil sertifikası verildi.

Sahip olduğu ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesine, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından tescil sertifikası verildi.

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI), Medical Park İzmir Hastanesi'nin sahip olduğu ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesine, tescil sertifikasını düzenlenen törenle hastane yönetimine verdi. Hastane çalışanlarının da katıldığı törende, BSI Türkiye Genel Müdürü Özlem Ünsal, Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken'e belgelerini takdim etti.

Alınan belgenin bir başarı olduğunu ancak bu başarının sürdürebilir olmasının daha önemli olduğunu belirten Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, "Öncelikle bu belgeyi almamızda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Sadece belgeyi almak bir şey ifade etmiyor bunu sürdürebilmek ve yukarılara taşımak önemli. Sizinle çalıştığımız süre içerisinde süreçleri takip etmek ve kurumsallaşma anlamında sizlerden çok şey öğrendik. Umarım biz de sağlık sektörünü size iyi bir şekilde anlatabilmişizdir. Bundan sonraki süreçte de sizlerle daha iyi noktalarda daha üst düzey çalışmaları yapma arzusundayız. Süreçlerimiz gün geçtikçe daha iyiye ve mükemmele doğru taşınacaktır" dedi.

BSI Türkiye Genel Müdürü Özlem Ünsal da belgelendirilmekle birlikte daha zorlu bir sürece başlandığının altını çizerek, "Belgelendirmekle beraber çok daha zorlu bir sürece başlamış bulunuyorsunuz. Çünkü yönetim sistemleri her zaman daha çok gelişmeye yöneliktir. Dolayısıyla içerisinde sürekli iyileştirme kavramı vardır. Belgelendirilmek bu işi doğru yaptığınızı ve doğru yolda olduğunuzun çok güzel bir kanıtıdır" diye konuştu.