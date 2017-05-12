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Medicana Ankara’dan Kitap Seferberliği

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Medicana Ankara’dan Kitap Seferberliği
"Okuduklarımız, okumamış çocukların bilgi kaynağı ve hayalleri olsun" diyen sağlıkçılar, kütüphane kurmaya çalışan köy okulu için kitap seferberliği...

"Okuduklarımız, okumamış çocukların bilgi kaynağı ve hayalleri olsun" diyen sağlıkçılar, kütüphane kurmaya çalışan köy okulu için kitap seferberliği başlattı.

Medicana International Ankara Hastanesi çalışanları, "Okuduğumuz kitaplar, çocuklarımıza bilgi kaynağı olsun" diyerek Kahramankazan'ın İmrendi Köyü İlköğretim Okulu'na kitap bağışında bulundu. Hastane çalışanları, Bilkent Üniversitesi Gönüllülük Topluluğu'nun yönlendirmeleri sonucu kütüphane kurma çalışmaları olduğunu öğrendikleri okula ulaşarak bin 500 adet kitap bağışladı.

"Bundan sonraki ihtiyaçlarında da yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Hastane Genel Müdürü Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, yarınlara umutla bakabilmek, Türkiye'nin geleceğine küçük de olsa katkı yapabilmek adına kurum çalışanlarının ilk sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "İmrendi İlköğretim Okulu'nun kitap ihtiyacı olduğunu öğrendik ve 99 öğrencili bu şirin okulu ziyaret ettik. Ziyaretimizde gördük ki; vizyoner öğretmenler öğrencilerini yetiştirmek, onların hayal dünyasını genişletmek için bir kütüphane kurma çabasındalar. Biz de büyük mutlulukla bu çabaya ortak olduk. "Okuduklarımız, okumamış çocukların bilgi kaynağı ve hayalleri olsun" dedik; çok sayıda kitap, dergi ve zeka oyunu ile bir bilgisayar ve yazıcıyı kütüphanelerine hediye ettik. Sağlıkçı olmak isteyen çocuklarımız var, İmrendi'nin bundan sonraki ihtiyaçlarında da yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hastane çalışanları, geçtiğimiz günlerde de okulun Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı ve fuar gezisinin ardından öğrencilere hekim, hemşire ve biyologların katılımıyla kariyer konusunda sunumlar yaptı.

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