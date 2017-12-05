Medine-sami Elmacıoğlu Camii’nde Son Rötuş

Talas Belediyesi'nin Mevlana Mahallesi'nde hayırsever Dr. Kemal Elmacıoğlu'nun katkılarıyla yaptığı Medine-Sami Elmacıoğlu Camii'nde sona yaklaşıldı.

Talas Belediyesi'nin Mevlana Mahallesi'nde hayırsever Dr. Kemal Elmacıoğlu'nun katkılarıyla yaptığı Medine-Sami Elmacıoğlu Camii'nde sona yaklaşıldı. Yakında açılışı yapılacak olan cami 400 kişilik kapasiteyle Selçuklu mimari tarzıyla inşa edildi.

Camide incelemelerde bulunan ve cami hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu yıl kış ayları biraz gecikmiş oldu. Hala yaz günlerini aratmayacak derecede havalar güzel gidiyor. Bizde bunu fırsata çevirerek işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle Talas'taki okullar, sağlık ocakları ve camilerin hızlı bir şekilde yapılaşmasıyla ilgili büyük bir çalışma içerisindeyiz. 8 tane camimizi hayırseverlerimizle birlikte yaptırıyoruz. Burasıda Medine- Sami Elmacıoğlu adı altında hayırseverimizin yaptırdığı bir camimiz. Mevlana Mahallesinin merkezi olan Selçuklu Evi'nin hemen yanı başında, yoğun bir kullanım olacak bir yer. Camiyle ilgili çalışmalar neredeyse tamamlandı. Son aşamasına geldik. Peyzajına da 10 gün içerisinde son noktayı koymuş olacağız. İnşallah burada büyük bir açığı kapatmış olacak. Annesi ve babasının adına yaptırdığı camiden dolayı hayırseverimiz Kemal Elmacıoğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim burada güzel ibadetler yapmayı hepimize nasip eder." dedi.

Cami için temel atma töreni yapılmadığını ancak açılışının tüm vatandaşlarla birlikte yapılacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, caminin Talas'a hayırlı olmasını diledi.