Medipol Başakşehir, Avrupa’ya Veda Etti

Medipol Başakşehir, Braga'yı 2-1 mağlup etti. Ludogorets'in de Hoffenheim ile 1-1 berabere kalmasıyla turuncu-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda etti.

Medipol Başakşehir, Braga'yı 2-1 mağlup etti. Ludogorets'in de Hoffenheim ile 1-1 berabere kalmasıyla turuncu-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-1 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Hoffenheim evinde mücadele ettiği Ludogorets ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmalar sonucunda Ludogorets puanı 9'a, Başakşehir de 8'e yükseltti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler grupta 3. oldu ve Avrupa'ya veda etti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Braga ise 10 puanda kaldı.

Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ile UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 10 maçta mücadele etti. Turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.