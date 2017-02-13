  • BIST 87.746
  • Altın 146,428
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,9345
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Medipol Başakşehir Düşüşe Geçti

» »
Medipol Başakşehir Düşüşe Geçti
Ligin ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmanın ikisinden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmanın ikisinden mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in ilk 16 haftasında 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 36 puanla devreye namağlup lider giren Medipol Başakşehir'de işler tersine dönmeye başladı. Dün oynanan maçta Kasımpaşa'ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen turuncu-lacivertliler, liderlik için yarıştığı Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı da geri çevirmiş oldu.

Dört maçta iki mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 42 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. 17. hafta maçında Kayserispor'u 5-0 yenerek ikinci yarıya başlayan İstanbul ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Evinde oynadığı Bursaspor mücadelesini uzatma dakikalarında yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin golüyle kazanan Başakşehir, dün oynanan mücadelede ise Kasımpaşa'ya 4-0'lık skorla boyun eğdi.

Deplasmanda kazanamıyor

Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda attığı 2 gole karşı kalesinde 7 gol gören turuncu-lacivertliler, son deplasman galibiyetini ise 10. haftada Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı.

56 hafta sonra 4 gol yedi

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, 2014-2015 sezonundan sonra ilk defa kalesinde 4 gol gördü. Söz konusu sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 4-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, dünkü mağlubiyetle birlikte ligde 56 hafta sonra tekrar 4 gol yemiş oldu.

İkinci yarılara iyi başlayamıyor

Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısına istediği gibi girememiş görünse de aslında son iki sezonda benzer bir durum yaşıyor. 2014-2015 sezonunun ikinci yarısının ilk 4 maçında 2, 2015-2016 sezonunda da 1 galibiyeti bulunan Abdullah Avcı'nın takımı, bu sezon da devrenin ilk 4 karşılaşmasında 2 galibiyet elde etmiş durumda. Turuncu-lacivertli takım, bu söz konusu sezonların ikisinde de ligi 4. sırada bitirmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Şafak Öztürk: “Konyaspor Maçında Hakem Faciası Yaşadık”13 Şubat 2017 Pazartesi 09:08
  • Hasan Eskici: "Her Maçtan 3 Puan Almak Zorundayız"13 Şubat 2017 Pazartesi 08:53
  • Beytüşşebaplı Öğrenciler Gençlerbirliği İçin Ter Döktü13 Şubat 2017 Pazartesi 08:33
  • Adana’da Galatasaraylı Taraftarlara Saldırı13 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
  • Eşinden Antrenör Kocaya Büyük Destek13 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
  • Levent Nazifoğlu: “Böyle Goller Yersen, Şampiyon Olamazsın”12 Şubat 2017 Pazar 21:48
  • Alpay Özalan’ın Durumu Yarın Netlik Kazanacak12 Şubat 2017 Pazar 21:38
  • Cengiz Özyalçın’a Beyaz Mendilli Protesto12 Şubat 2017 Pazar 21:38
  • Cengiz Özyalçın: “Galatasaray’ın Bu Maçı Kazanması Lazımdı”12 Şubat 2017 Pazar 21:33
  • Riekerink: “Büyük Fırsat Teptik”12 Şubat 2017 Pazar 20:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti