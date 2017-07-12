Medipol Başakşehir, Hazırlık Maçında Galip

Medipol Başakşehir, Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, bu kapsamda kampın ilk hazırlık maçında Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile karşı kaşıya geldi. Mücadeleden Başakşahir, 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
Turuncu-lacivertlilerin gollerini 24. dakikada Cheikhou Dieng, 51. dakikada Elia, 75. dakikada Edin Visca ve 83. dakikada Cikalleshi kaydederken, rakip takımın teki golünü ise 9. dakikada Bukara attı.
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