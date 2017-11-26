Medipol Başakşehir’de Elia Ameliyat Olacak

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Eljero Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklandı.

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Eljero Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklandı.

Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden sakat oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı. Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Eljero Elia'nın 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır.

Ayrıca sakatlıkları devam eden diğer futbolcularımız; Mehmet Batdal, Emre, Mahmut, Tunay, Chedjou ve Egemen'in tedavilerine de devam edilmektedir."