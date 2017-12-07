Medipol Başakşehir’in 11’i Belli Oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında evinde Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında evinde Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu.

Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları olan Adebayor, Elia ve Volkan Babacan kadroya alınmadı. Teknik Direktör Abdullah, kalede Volkan Babacan'ın yerine Mert Günok'a şans tanırken, hücum hattında Adebayor'un yerine de Mevlüt Erdinç'e görev verdi. Kaptan Emre Belözoğlu ise yedek olarak karşılaşmaya başlayacak. Başakşehir, Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Kerim Frei, Mossoro ve Mevlüt Erdinç 11'i ile galibiyet arayacak.

Yedeklerde ise Faruk Çakır, Emre Belözoğlu, Mehmet Batdal, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun ve Alparslan Erdem görev bekleyecek.