Megastar Tarkan’a Alman Konsolosluğunda Yoğun İlgi

Alman Konsolosluğuna oturma izni almak için giden Megastar Tarkan, konsolosluk çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Alman Konsolosluğuna oturma izni almak için giden Megastar Tarkan, konsolosluk çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konsolosluk çalışanları Megastar Tarkan'dan imza alabilmek için sıraya girdi.

Alman vatandaşı Pınar Dilek ile evlenen Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde oturma izni almak için Alman Konsolosluğu'nun Gümüşsuyu'ndaki binasına gitmişti. Tarkan burada konsolosluk çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarkan'dan imza almak için sıraya giren konsolosluk çalışanları Megastar'la bol bol öz çekim yaptı.

Konsolosluğun sosyal medya hesabından ise, Megastar Tarkan'ın çalışanlarla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiği fotoğraflar yayınlandı.

Fotoğraflarla birlikte konsolosluğun sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada ise, "1 Aralık günü Başkonsolosumuz Dr. Georg Birgelen ile bir görüşme gerçekleştiren Megastar Tarkan, görüşme sonrasında başkonsolosluk çalışanları hayranları ile bir araya gelerek kendilerine imza dağıttı ve kendileriyle selfie çektirdi" denildi.