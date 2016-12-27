AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Mehmet Akif Ersoy vefatının 80. yılında anıldı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Mehmet Akif Ersoy vefatının 80. yılında anıldı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, il yönetimi, ilçe yönetimleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Sevda Erdede, "Milletimizin destan yazdığı İstiklal mücadelemizin muvaffakiyetinde şüphesiz, cephedeki kahramanlarımız kadar manevi önderlerimizin de büyük emeği vardır. Bu manevi önderlerin başında da İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gelmektedir. Mehmet Akif Ersoy, bu büyük mücadeleye tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katılmış, kalemiyle, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır" dedi.

İlçelerden seçilen çocuklar sırasıyla İstiklal Marşı'nı okuduğu etkinlikte, ÇÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı da Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.