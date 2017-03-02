  • BIST 89.934
  • Altın 147,379
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 12 °C

“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” Konferansı Düzenlendi

» »
“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” Konferansı Düzenlendi
Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu tarafından, okul öğrencilerine yönelik, "Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" konulu bir konferans düzenlendi.

Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu tarafından, okul öğrencilerine yönelik, "Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" konulu bir konferans düzenlendi.

Harran Üniversitesi emekli öğretim görevlilerinden, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevi yapan Araştırmacı-Yazar Mehmet Oymak tarafında verilen ve yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oymak, müdür yardımcıları, idareciler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansına istiklal marşının yazarı ile ilgili bilgiyi aktararak başlayan Araştırmacı-Yazar Mehmet Oymak konuşmasınında, "istiklal marşımız korkma ile başlar. Bu kelimeyi Mehmet Akif Ersoy şiirin başına aldıktan sonra bu şaheser ortaya çıkmış. Peygamberimiz hicret ettiği zaman ölümle karşı karşıya geldiklerinde mağarada Hz. Ebubekir'e "Korkma, Allah bizimle beraberdir" demişti. Marşımızın başındaki Korkma, ürkeklik, zayıflık, acizlik değildir. Allah insanın yanında olduğu zamanda hakiki inananlar için korkuya yer olmaz. İstiklal marşının bütünü böyledir. İstiklal marşı bir şiir değildir, bir sözleşmedir, yemindir, ahittir. Bu marş bir ülkenin veya ırkın değil, doğudan batıya, kuzeyden güneye kıtalar arası bir sözleşmedir. Böyle bir mana içerdiği için Mehmet Akif Ersoy marş seçimindeki yarışmaya, para ödülü olduğundan dolayı katılmamıştır. Daha sonra ricalar üzerine marşı yazmıştır. Günümüzde İstiklal Marşı ve yazarının ifade etmek istediği manaları anlamamız lazımdır. Oldukça derin manalar yüklüdür ve duygularımızın dışarı yansımasıdır" şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Öğrencilere kendi kitaplarından hediye eden Araştırmacı-yazar Mehmet Oymak'a, Hilvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oymak tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” Konferansı Düzenlendi

“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” Konferansı Düzenlendi

“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” Konferansı Düzenlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa’da Yeşilay Haftası Kutlanıyor02 Mart 2017 Perşembe 18:38
  • Dinar’da Kar Yağışı02 Mart 2017 Perşembe 18:28
  • Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü02 Mart 2017 Perşembe 18:28
  • Kaymakam Öztürk’en Şehit Ailesine Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 18:18
  • Kadın Çiftçilerin Sertifika Sevinci02 Mart 2017 Perşembe 18:08
  • Başkan Yılmaz, 70 Kişilik Yurdun Temel Atma Törenine Katıldı02 Mart 2017 Perşembe 18:03
  • Nallıhan’da Ot Yangını Korkuttu02 Mart 2017 Perşembe 17:58
  • Başkanı Şahiner’den Adaletsiz Dağıtıma Tepki02 Mart 2017 Perşembe 17:58
  • Alıcık; “Uç Beylerim İster Nazilli Belediyesi Yapar”02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Fatsa Belediyesinin Yol Düzenleme Çalışmaları02 Mart 2017 Perşembe 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti