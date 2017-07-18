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Mehmet Akyüz Giresunspor’da

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Mehmet Akyüz Giresunspor’da
TFF 1. Lig'de Karadeniz temsilcisi Giresunspor, Çaykur Rizespor'dan Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de Karadeniz temsilcisi Giresunspor, Çaykur Rizespor'dan Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Transferde hareketli günler geçiren Giresunspor son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Mehmet Akyüz ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Süper Lig hedefinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Junior Dale'nin ardından görüşme halinde bulunduğumuz Mehmet Akyüz'ü de renklerimize bağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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