Mehmet Ali Ağca Uludağ’ın Keyfini Çıkardı

Papa 2. Jean Paul'e yönelik suikast girişimi ile dünya gündemine oturan Mehmet Ali Ağca, Uludağ'da kar motoru ile zirvenin keyfini çıkardı.

Papa 2. Jean Paul'e yönelik suikast girişimi ile dünya gündemine oturan Mehmet Ali Ağca, Uludağ'da kar motoru ile zirvenin keyfini çıkardı.

1981 yılında 2. Jean Paul "e suikast girişimiyle tüm dünyanın tanıdığı ve 33 yıl hapis cezası yattıktan sonra tahliye olan Mehmet Ali Ağca, Uludağ'da kar keyfi yaptı. Tatilini Uludağ'da geçiren Mehmet Ali Ağca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ağça, "Türkiye dünyanın yüzde 1'idir. Vatanımızı seviyoruz. Türk ve Müslüman olmaktan gurur duyuyoruz. Referandum konusunda herkesin tercihine saygı duymak gerekiyor. Sandığa giden herkes istediği gibi oyunu kullanır. Kimseyi de "şu şekilde oy kullandın, bu şekilde oy kullandın" diye suçlamak çok yanlıştır" dedi

Fethullan Gülen'in bir akıl hastası olduğunu ve Türkiye'yi felç ettiğini belirten Ağca, "1 milyon insanın hayatını mahvetti. Bir yıl öncesine kadar birkaç milyon insanın rehberiydi. 3 yıl öncesine kadar herkesin hoca efendisiydi. Fethullah Gülen Allah'a, İslamiyet'e ve Türk milletine ihanet etti. Binlerce insanı tehlikeye attı. Darbe girişiminin emrini verdi. İnsanlar başarısız olunca da "bunlar bana ihanet etti" dedi. Bu bir alçaklıktır. Bu kadar insan onun için hayatını feda etti. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz. Buradan Fethullah Gülen'e sesleniyorum. Zerre kadar onurun ve vicdanın varsa intihar et. Türkiye'nin de bu konuyu fazla abartmamasını istiyorum. ABD ile falan kavga gürültü boş şeyler. Bırakın gebersin orada. Gelse ne olur gelmese ne olur. Türkiye'nin başına Abdullah Öcal gibi bela olur" dedi.

Abdullah Öcal ile ilgili de konuşan Ağca, "Hükümet, Abdullah Öcalan denilen psikopat vatan haini ile hiçbir şekilde diyaloğa girmemelidir. Bu adamı yeniden dünya gündemine getirmemelidir. Bu gerçekten affedilmez bir ihanet olur. Öcalan İmralı'da ölüme terk edilmelidir. Çünkü 40 bin kişiyi öldürdü. Aslında Türkiye'de kardeş kardeşi öldüreceği yerde. Arakan'da Öcalan ile Abdullah Çatlı omuz omuza Allah için insanlık onuru için yakılan, öldürülen eli ayağı kesilen yüzbinlerce Müslüman için savaşmalıydı. Türkiye'ye kardeşçe dönmeliydi. Ama İşte o zaman doğru yolda olurlardı. Burada vatan millet Sakarya masallarıyla küresel siyonist ve satanist çeteler için kardeşi kardeşe öldürttüler" diye konuştu.