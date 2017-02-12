Mehmet Aslantuğ'a yakıştı

Samsunlu sanatçı Mehmet Aslantuğ, "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" kampanyasına videolu destek verdi

Atakum Belediyesi ile Samsunspor Kulübü'nün ortak düzenlediği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" kampanyası dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılıyor. 7'den 70'e herkes, sanat ve siyaset camiasından da kampanyaya destek mesajları yağıyor.

14 Şubat'ta Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 155 bin formanın 55 TL'den satılacağı kampanyaya bir destek de Samsunlu sanatçı Mehmet Aslantuğ'dan geldi. Usta sanatçı, yayınladığı video ile "Bu Aşkın Kahramanı Milli Mücadele Meşalesini yakan Samsun'dur" diyerek mesaj verdi. Mehmet Aslantuğ'un videolu mesajı binlerce kişinin beğenisini kazandı. Atakum Belediyesi ile Samsunspor Kulübü'nün yaptığı bu organizasyonda Samsunspor'un kasasına 8.5 milyon TL maddi kaynak girmesi bekleniyor.