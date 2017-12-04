Taraf Gazetesi çalışanları hakkında açılan Balyoz'da kumpas davasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tahliye talebi reddedildi.

Taraf Gazetesi çalışanları hakkında açılan Balyoz'da kumpas davasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tahliye talebi reddedildi.

Gazeteci Mehmet Baransu, firari sanık Tuncay Opçin Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan, gazeteci Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı Balyoz'da kumpas davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu cezaevinden getirilirken tutuksuz yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise avukatları temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı sanık Baransu'nun avukatı Ahmet Emre Bayrak'ın mahkemeye dilekçe gönderdiğini ve Baransu'nun avukatlığından istifa ettiğini açıklayarak zapta yazdırdı.

Mehmet Baransu ise söz alarak savunma yapacağı evraklara bugün cezaevinden çıkarken el konulduğunu söyledi. Şikayetçi avukatlarından Hüseyin Ersöz, Mehmet Baransu'ya ait olduğu tespit edilen ByLock kayıtlarının içeriğinin emniyetten getirilmesini istedi. Avukat Ersöz, "Firari sanık Tuncay Opçin'in eşi üzerine kayıtlı hattan ByLock yazışmaları tespit edilmiştir. Bu görüşmede, "Balyozu, Erdoğan'ı yıktık" şeklinde yazışmalar bulunmaktadır. Tüm sanıkların ByLock içerik kayıtlarının getirilmesini ve sanıkların eşleri yönünden de ByLock incelemesi istiyoruz" dedi.

Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Baransu ile yakalamalı firari sanık Tuncay Opçin ve diğer sanıklar Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan, gazeteci Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma, devletin gizliliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama, terör örgütü propagandası yapma" suçlamaları yöneltiliyor. Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'e ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarını yöneltilerek 35 yıldan 75 yıla kadar hapislerini isteniyor. Diğer sanıkların ise 20 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.