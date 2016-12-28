Mehmet Çevik Fotoğraf Sergisi Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Bina’da Açıldı

Tekirdağ'ın duayen fotoğraf sanatçılarından biri olan Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı ve emekli resim öğretmeni Mehmet Çevik'in ödüllü...

Tekirdağ'ın duayen fotoğraf sanatçılarından biri olan Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı ve emekli resim öğretmeni Mehmet Çevik'in ödüllü fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi, Süleymanpaşa Tarihi Bina'da açıldı. Sergi açılışına Süleymanpaşalıların ilgisi beklenenden yoğun oldu.

Açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa'da sanata gönül vermiş insanların azımsanmayacak sayıda olduğunu vurguladı. Eşkinat, "Süleymanpaşa sanatı ve sanatçıyı içselleştirmiş bir kent. Birçok başarılı sanatçının yetiştiği adeta bir okul. Bugün de değerli fotoğraf sanatçımız Mehmet Çevik'in yeni sergisinin açılışı için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mehmet Çevik sadece bir sanatçı değil aynı zamanda bu sanatı geniş kitlelere yayan ve yeni sanatçılar yetiştiren bir eğitmen. Kendisini tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Çevik Eşkinat'a teşekkür etti

Sanatçı Mehmet Çevik ise, Belediye Başkanı Eşkinat'a sanata destekleri ve sanatçıya sunduğu imkanlar nedeniyle teşekkür etti. Çevik, "Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat, bu güzel tarihi binayı sergi salonu haline getirerek kentimize büyük bir hizmet sunmuştur. Kendisine bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Sergi açılışında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Kurucu Başkanı Yekta Ali Kurtuluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.