Mehmet Eyup Özkeçeci’den Dünya Engelliler Günü Mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özkeçeci, mesajında, "İhmal edilen ve görmezden gelinen engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını önemseyen Ak Parti Hükumetleri, toplumda yer alma hakkını önemseyerek kanuni yasal düzenlemeler yaparak ihmal edilmişliğin önüne geçti. Sosyal devlet ilkesini baz alan AK Parti engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşmasını sağladı. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirilen politikalarla engellilerin yaşamını kolaylaştırdık. Özürlüler kanunu ile birlikte engellilerimizin iş hayatında daha etkin yer almalarını sağladık ve özel sektörlerde özürlü istihdamını teşvik edici hatta zorlayıcı kanunlar çıkardık. Önce insan politikasını önemseyerek , eşit haklara sahip olması gereken engellilerimizi de topluma kazandırdık. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bu mücadelelerinde onların yanında yer almak, onları teşvik etmek, onları herhangi bir dışlanmışlığa maruz bırakmamak, hepimizin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu bağlamda, ilimiz genelinde bulunan engellilerimize evde bakım hizmetleri verilmekte, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini de beraberinde getirecektir. Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.