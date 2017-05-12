Mehmet Görmez’e Bursa’da Yoğun İlgi

Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ulucami'de hutbe okuyup, cuma namazını kıldırdı.

Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ulucami'de hutbe okuyup, cuma namazını kıldırdı. Namaz çıkışında vatandaşlar tarafından Görmez'e yoğun ilgi gösterildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Cuma namazı için Ulucami'ye gelen Görmez, okuduğu hutbede, "Unuttuklarımızı hatırlamak için Rabbimiz günde beş defa bizi huzuruna ve kendisiyle konuşmaya davet etti" dedi.

Cuma namazını kıldıran Görmez'e, namaz çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.