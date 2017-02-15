Mehmet Müezzinoğlu Sanayicilere Seslendi

Kocaeli'de iş adamlarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "2017 sonu itibarıyla işsizlik oranları 9.5 oranına...

Kocaeli'de iş adamlarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "2017 sonu itibarıyla işsizlik oranları 9.5 oranına indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kocaeli'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi'ni ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu daha sonra Kocaeli Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis toplantısına katıldı. Toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da hazır bulundu. Ziyarette konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İstihdam oranlarındaki azalma işsizlik oranlarındaki artışı meydena getirdi. Kasım ayı işsizlik oranı 12.1 olarak açıklandı. Aralık ayı açıklamasında da minimum bir artış gelecek. Bu süreçten sonra da 2017 sonu itibarıyla işsizlik oranları 9.5 oranına indirmek" dedi.

"İşsizlik oranını 9.5 seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz"

2016 yılından istihdama katılım 480 bin. Bu rakamlar bize Türkiye'nin her yıl asgari 1 milyon istihdama katılana iş bulmamız lazım. 980 bin rakamı 2016 yılı itibarıyla bizim karşımıza istihdama yeni katılım olarak geldi. AK Parti iktidarları döneminde biz bunu 700-750 bin istihdama katılımları karşıladık. Türk milletinin üzerine oynanan oyunlarıda kimileri kedinin fareyle oynayabildiği süreçleri yaşadık. Bu süreçten sonra işsizlik oranlarında arzu ettiğimiz o büyümeyi yakalayamadık ve artış oldu. 2016'daki gelişmelere baktığımızda işsizlik oranlarında 12.1'lik düzeylere geldik. Muhtemelen 12.3-12.4 oranlarıyla tamamlayacağız. Bu süreçten sonra da 2017 sonu itibarıyla işsizlik oranları 9.5 oranına indirmek" dedi.

Her yıl 1 milyon vatandaşa istihdam sağlanması gerektiğini belirten Bakan Müezzinoğlu,"Bu ülkede her yıl 1 milyon istihdam oluşturmamız lazım, yeni alanlar oluşturmamız gerekiyor. 2016 yılında biz bunun 400 bin'ini karşılamışız. Hedefimiz ise 900 bin'di. 500 bin'lik bir açığımız var. Bu açığı 2017'ye taşıdık. 2017'deki 1 milyon istihdamı da göz önüne koyduğumuz zaman, bu yıl içerisinde 1.5 milyonluk istihdam başarmamız lazım" diye konuştu.

"500 bin çalışan entegre olursa 773 TL'lik masrafları bizden"

İş Başı Eğitim programı hakkında bilgiler veren Bakan Müezzinoğlu, "Sizinde iyi bildiğiniz İş Başı Eğitim programı. İş başı eğitimde amacımız 500 bin kişi dışa entegre olmasın. 3 aylık iş başı eğitim programında bin 502 TL'yi biz çalışanımıza veriyoruz. Bunun dışında sağlık sigortasını da biz üstleniyoruz ve size yük olmadan 500 bin istihdam alanı oluşturabilecek yeni çalışanlarınız hızlı bir şekilde İŞKUR'la iletişime geçerek sağladık. 500 bin kişi işinize uyum sağlayabilecekse bunun eğitimden sonrası da bize ait olacak ve 773 TL'yi bizim hesabımıza yazacaksınız. Onun dışındaki alın terinin karşılığını da sizler karşılayın. 100 bin gence girişimcilik desteği veriyoruz. Bu anlamda sizin yanınızda olmak,istihdam maliyetlerinizi azaltma adına bu yıl seferberlik ilan ettik. Bu seferberliği ülkenin kaderi, geleceği adına verdik. Daha çok üretip daha çok ihraç etmeliyiz, dünyadaki rekabette daha güçlü olmalıyız" diye konuştu.

"Geriye dönük alacaklar için başvuru süresi 2 yıla indirmeyi planlıyoruz"

İş mahkemelerinde yaşanan sorunlara çözüm getireceklerini belirten Bakan Müezzinoğlu, "İş mahkemelerinde vicdanların bile zorlandığı kararları alıyoruz. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımızla birlikte iş mahkemeleri Kanununda yeni bir çalışmayı tamamladık. Bu çalışmayı inşallah önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kuruluna taşıyacağız. Bu kanunla iş verenlerin bir taraftan dinamikleri yükselecek diğer tarafından çalışan kardeşlerimizin de çalışma kalitelerini yükselteceğiz. Bu anlamda inşallah ara buluculuk kurumunu getiriyoruz. İstiyoruz ki bu ara bulucu kurumları hemen masaya otursun ve sorunları 1 ay içerisinde çözmeye çalışsın. Bu kurumun yüzde 60-70 arası problemleri çözebileceğine inanıyorum. Ondan sonra anlaşılamadı yine mahkeme yolunu açık tutalım. 10 yıl önce ayrıldığım bir iş yerinde avukat bir arkadaş dedi ki şu hakkını ararsan, bana vekaletini ver, yarısı senin yarısı benim" böyle bir hukuk yok. Bu gibi sorunları da gene değerlendirmemizde 2 yıl'a indirmek" ifadelerini kullandı.

"Kıdem tazminatı konusu referandum sonrasına"

Kıdem tazminatı sorununa değinen Bakan Müezzinoğlu son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Kıdem tazminatı herhalde ülkemizin en temel sorunlarının başında yer alıyor. Bu sorunlarda bir taraftan işçilerin yüzde 80'nin kıdem tazminatından yararlanamadığı, iş verenin ne zaman karşıma bir yük gelecek dediği bir süreci artık herkesin görebildiği şeffaf ve sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonunu bu referandum sürecinden sonra masaya geniş bir şekilde getireceğiz. Engellilerle ilgili olarak köy engelliler üretim merkeziyle ilgili bir rapor geldi. Engellilerle ilgili masamızda şöyle bir çalışma var. İş yerlerimize söylüyoruz ki yüzde 3 istihdamı engellilerden sağlayacaksınız. Bizde bununla ilgili arkadaşlarımıza engellileri ilgilendiren 10 meslek grubu belirleyelim ve bununla ilgili desteğimizi verelim dedik."