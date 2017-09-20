Mehmet Özdilek: 'Benim doğduğum şehir bunları aşar'

Samsunlu teknik adam Mehmet Özdilek, TRT Spor’da yayınlanan programda Samsunspor’un toparlanacağını söyleyerek, “Samsun bir futbol şehri. Benim doğduğum şehir bu sorunları aşacaktır” dedi.

ÖZDİLEK,SAMSUN FUTBOL KENTİ

TRT Spor’da yayınlanan TFF 1’nci Lig maçlarının değerlendirildiği programda Samsunlu teknik adam Mehmet Özdilek ve Hayri Ülgen, Samsunspor’dan övgü ile söz etti. Cüneyt Ersan’ın sunduğu programda konuşan Mehmet Özdilek, “Samsun benim doğduğum şehir. Ben Samsunluyum. Alpay Hoca, sorunların çözümünü bulacaktır. Samsun bir futbol şehri. Muhteşem bir stadı ve taraftarı var. Ben bu sorunların üstesinden geleceklerine inanıyorum. Benim doğduğum şehir bu sorunları aşacaktır” dedi.

HAYRİ ÜLGEN: SAKIN OLA KÜSME ALPAY

Hayri Ülgen ise, Samsunspor’un daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını belirterek, “Samsunspor takımı, taraftarıyla bütünleştiğinde iyi sonuçlar alan bir takım. Bu sıkıntılı süreci atlatacaklarını düşünüyorum. Böylesine harika bir statta, taraftar desteği ile birlikte Samsunspor’un başarılı işler yapacağından eminim ” diye konuştu. bu arada Alpay Hocayada ağbi nasihatı bir yenilgiden sonra hemen istifa kararı alınmaz ben inanıyorumki lig sonunda sen bu takımı layik olduğu yere getirireceksin kardeşim sakım ola küsme."