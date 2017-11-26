Mehmet Özdilek: “Son Dakikada Yediğimiz Gol Puansız Dönmemize Neden Oldu”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, son dakikada yedikleri golün puan alamamalarına neden olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, son dakikada yedikleri golün puan alamamalarına neden olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını anlatan Özdilek, "İlk devrede kontrollü oyun oynadık. Rakibin kendi sahasında oyunu kabul edip, kontrataklarla gol arama yapısı vardı ve bunu çoğu maçta da gösterdiler. Basit hatadan ilk yarıyı 1-0 geride bitirdik. Devre arasında çabuk oynamamız gerektiğini söyledim. Golü bulduk maçı kazanırız derken son dakikada yediğimiz gol puansız dönmemize neden oldu. Öndeki oyuncuların golcü özelliklerinden uzak olması bizi sıkıntıya sokuyor. Önde bitiricilik anlamında golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında oraya transfer yapacağız" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı puanlar alıp devreyi böyle bitireceğiz"

Mehmet Özdilek, devre arasına galibiyetlerle girmek istediklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Yediğimiz gol öncesinde gereksiz top kaybı yaptık. Rakibin kafa vuruşu ve mağlup olduk. Üzgünüz. Bu durumun altından kalkacak gücümüz var. Sağlıklı puanlar alıp, önümüz net görme adına devreyi böyle bitireceğiz."