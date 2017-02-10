Mehmetçik Vakfından Aylık 6,8 Milyon Tl Yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Dr.(E) Kurmay Albay İbrahim Yıldırım, Mehmetçik Vakfı tarafından 8 bin 770 kişiye aylık ortalama...

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Dr.(E) Kurmay Albay İbrahim Yıldırım, Mehmetçik Vakfı tarafından 8 bin 770 kişiye aylık ortalama 6,8 milyon TL yardım yapıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapan iş adamı Yaşar Dağdelen'e vakfa yaptığı bağışlara istinaden vakıf altın plaketi ve beratı takdim edildi. Ayrıca törende şirket yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Takdim töreninde konuşan Vakıf Temsilcisi Dr.(E) Kurmay Albay İbrahim Yıldırım, Mehmetçik Vakfının kuruluş amacının Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmak olduğunu ve bugüne kadar Mehmetçik Vakfı tarafından 44 bin 504 kişiye toplam 620 milyon 906 bin 252 TL yardım yapıldığı ve halen 8 bin 770 kişiye aylık ortalama 6 milyon 800 bin TL yardım yapıldığını belirterek, yapılan bu yardımların gelir kaynağını menkul, gayrimenkul ve kurban bağışlarından elde edilen gelirlerin oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca 2017 yılından itibaren Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı doğrultusunda şehitlerin anne, baba ve eşlerine anneler ve babalar gününde olmak üzere 500 TL nakdi yardım yapılacağını belirten Yıldırım, vakfa yaptıkları bağış nedeniyle Yaşar Dağdelen'e Mehmetçik Vakfı adına teşekkür ederek "Bu davranışın diğer kuruluşlara da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" dedi.

İşadamı Yaşar Dağdelen de, "Yaptığımız küçük bağışa karşılık bizlere altın plaket veren Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına kuruluşumuz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki birlikteliğimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir. Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şehitlerimize rahmet, geride kalan gözü yaşlı ailelerine başsağlığı, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu.