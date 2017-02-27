Mehmetçiklerin Atkıları Yola Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan gönüllü bayanlar, elleriyle ördükleri atkıları Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'na...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan gönüllü bayanlar, elleriyle ördükleri atkıları Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderdi.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın eşi Zeynep Çalık'ın gerçekleştirdiği proje ile duyarlı kadınlar 160 adet atkı ve bere örerek, 7 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Seydikemerli Piyade Er Adnan Ergen'in Dağlıca'daki asker arkadaşlarına şehit annesi ve babasının dualarıyla gönderildi.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki hain saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Er Adnan Ergen, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çevre illerden gelen yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın eşi Zeynep Çalık duyarlı ve gönüllü kadınlarla birlikte atkı ve bereler örerek, şehidin asker ocağındaki arkadaşlarının üşümemesi için dualarla gönderdiler.

Fethiye Kaymakamı'nın eşi Zeynep Çalık, Şehit Adnan Ergen'in babası Mehmet Ergen, annesi Hacer Ergen ile birlikte atkıları ören anneler nazar boncuklu bu atkıları kolilere dikkatlice yerleştirdiler. Üstünde atkıları ören annelerin askerlere mesajları da bulunurken, kahramanlık dolu sözler ise duyguları kabartıyor.

Şehit Adnan Ergen'in annesi Hacer Ergen ile babası Mehmet Ergen'in duygusal anlar yaşadığı bu etkinlikte, "Anne Hacer Ergen tüm askerlerimizi Allah korusun. Şehit haberi almayalım" şeklinde duada bulundu.

Nazar boncuğu takılı atkıları paketleyen gönüllü anneler, Kaymakam'ın eşi Zeynep Çalık, "Bu çalışmamızı Adnan Ergen şehidimizin anne ve babasının dualarıyla ördüğümüz atkılardır. Bu atkıları da şehidimizin asker ocağına askerlerimiz üşümesin diye gönderiyoruz. Atkılarımızı dualar ederek ördük. Notları ve mesajları da yerleştirdik. Bugüne kadar 500'e yakın atkımız oldu. Çok sayıda hanımefendi ilmek ilmek örerek, askerlerimizin üşümemesi için bu atkıları hazırladı. Daha önce de Fethiyeli Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in asker ocağına aynı şekilde atkı ve bereler göndermiştik" dedi.

Şehit babası Mehmet Ergen'de, "Bugün oldukça gururlandık. Annelerden Allah razı olsun" derken, anne Hacer Ergen'de, "Şehitlerimizin ve askerlerimizin sayesinde rahat şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı'nın eşi Zeynep Çalık, bir süre önce de Fethiyeli Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in Hakkari'deki asker ocağına nazar boncuklu atkı ve bereler göndermişti. Atkı ve bereler askerlere bir bir dağıtılmış ve gurur tablosu yaşatılmıştı.