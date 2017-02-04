Mehmetçikten Hasta Kurtarma Operasyonu

Muş'un Korkut ilçesi Yolgözler Köyünde yüksek ateş sonucu havale geçiren 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk...

Muş'un Korkut ilçesi Yolgözler Köyünde yüksek ateş sonucu havale geçiren 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Korkut İlçesi Yolgözler Köyünde 3 yaşında bir kız çocuğunun yüksek ateş sonucu havale geçirdiği bilgisi alındığı belirtilerek, kentteki yoğun kar yağışı ve köy yolunun tipi nedeniyle kapalı olmasından dolayı Evin Yavçin isimli çocuğun Jandarma Helikopteri ile alınarak, Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.