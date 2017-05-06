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Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti

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Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti
Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce desteklenen Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında...

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce desteklenen Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen mehteran takımının gösterisi Tarsusluları mest etti.

Akdeniz Mehteran takımı, Hz. Daniyal meydanında başlayan yürüyüşü Yarenlik alanında verdiği konser ile son verdi.

Geçiş güzergahında vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ve Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlak tarafından adeta gül yağmuruna tutulan mehteran takımı seslendiği marşlarla keyifli bir gün yaşattı.

Konser sonunda Mehteran takımı yoğun alkışlarla uğurlandı. Eshab-ı Kehf'te gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu tür aktiviteler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, 23 yıldır Hıdırellez etkinliğini Tarsuslular birlikte coşkulu bir şekilde kutladıklarını, kentte yaşayanlarla milli, dini ve kültürel motifleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yürüyüşe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kuvayi milliyeciler, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti

Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti

Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti

Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti

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