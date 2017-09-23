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Meksika’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Meksika’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Meksika'da merkez üssü Oaxaca eyaleti olarak açıklanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

Meksika'da merkez üssü Oaxaca eyaleti olarak açıklanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meksika, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

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