Meksika’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Meksika'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.
Meksika'da merkez üssü Oaxaca eyaleti olarak açıklanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meksika, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
Meksika'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.
Meksika'da merkez üssü Oaxaca eyaleti olarak açıklanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meksika, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
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