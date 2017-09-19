Meksika’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 42 Ölü

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Halk şiddetli sarsıntı nedeniyle halk can havliyle evlerini ve iş yerlerini terk ederek sokağa döküldü. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi. Yerin 51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Meksiko'da şiddetli hissedildi.

Eylül başında yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremin korkusunu atlatamayan halk büyük panik yaşadı. Meksika'da 8 Eylül'de yaşanan 8,1 şiddetindeki depremde en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin, başkent çevresindeki kasabalarda da hasara neden odluğu belirtildi.