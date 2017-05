Mektebim Okulları’nın Çorlu Kampüsü’nün Tanıtım Toplantısı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mektebim Okulları'nın yeni kampüsünün tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mektebim Okulları'nın yeni kampüsünün tanıtım toplantısı düzenlendi. Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, "Önümüzdeki üç yıl içerisinde açacağımız 60 kampüsle Türkiye'nin en büyük, 5 yıl içinde açacağımız yeni kampüslerle dünyanın en büyük eğitim zinciri olma hedefindeyiz" dedi.

Çorlu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, Mektebim Okullar Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ümit Ümit Kalko, devletin özel eğitimi teşvik ettiğini belirterek, "Artık devletimiz, sağlık sektöründe olduğu gibi eğitimin de belli bir kısmını özel sektör üzerinden yapmak istemektedir. Sağlık sektöründeki dönüşüm, eğitim sektöründe de yapılmak istenmektedir. Artık özel okullaşma her geçen gün artıyor. Dershanelerin değişim süreci bu durumu daha da hızlandırdı. Yatırım teşvikleriyle yatırımcılar desteklendi, bu yatırımların belli bir talep alabilmesi için öğrenci başına teşvik uygulamasıyla velilerde teşvik edildi. Dolayısıyla şu anda ülke çapında özel okul sayısı hızla artmakta. Ülkemizde yaşanan eğitimdeki en büyük sıkıntı, gerek öğretmenlerimizin gerekse, idarecilerimizin mezuniyetlerinden sonra kendilerinin gelişimine yeterince zaman harcamamaları. Peki bu özel okullarda biraz daha farklı mı? Kısmen farklı çünkü bizde sözleşmeler bir yıllık. Bizler performans odaklı çalışanlarımızı yeniliyoruz. Hizmet içi eğitimler ile onları desteklememiz de tamamıyla eğitim standardını özel okullarda arttırıyor" dedi.

"Hayatta başarılı olan nesiller yetiştirmeliyiz, sadece sınavda değil"

Sınavlı eğitim sisteminin ülkemizde vazgeçilmez olduğunu ifade eden Kalko, "Sınav hayatımızın yadsınamayacak bir gerçeği, çevremizdeki üniversitelerin hepsi eşit standartlarda eğitim vermediği sürece sınavlar olmak zorunda. Şu anki sistem eski sistemlere göre çok daha başarılı, eskiden tek bir sınavla hayatımız şekillenebiliyordu, artık birden fazla sınavla, akabinde okullardan aldıkları puanlarla hesaplanıyor. Ancak, sadece sınavlara hazırlanan, sadece sınavlarda başarılı olan nesiller mi yetiştirmek istiyoruz. Yoksa yaşamda başarılı olan nesiller mi yetiştirmek istiyoruz. Eğer yaşamda başarılı olmasını istiyorsanız, tabi ki sınavda başarılı olmasını isteyin, sınavlar önemlidir, ama çocuklarınızın sosyal yaşamlarından da lütfen taviz verdirtmeyin. Tiyatroya, sinemaya gitsin, spor yapsın, bunları bilmeyen bir nesil gelecekte başarılı olamaz. O açıdan bizim gibi özel okullarda bu gibi konularla ilgili olarak bizlere çok büyük işler düşüyor. Bizim okullarımız çocukların yeteneklerini geliştireceği birçok ortamı barındırıyor" diye konuştu.

"Dünyanın en büyüğü olma hedefindeyiz"

Eğitimin doğru değerler ile verilmesi gerektiğine değinen Kalko, "Söz konusu darbe kalkışmasını yapan kişilere baktığımız zaman aslında çok eğitimli insanlardı. İçlerinde, eğitimsiz cahil olan pek yoktu. Cahil olanlar, onlara biat edenler ve inananlardı sadece. Ama o kurguyu yapan veya o mekanizmayı kuranların hepsi. Eğitimli zeki insanlardı. Ama vatan haini çıktılar çünkü, vatansever değillerdi, vatan sevgisi, içlerinde yoktu. Bayrak sevgisi, içlerinde yoktu onun için bir okulda, vatanseverlik, yoksa diğerlerinin çok fazla bir anlamı da ne yazık ki kalmıyor. Hatta ve hatta çok daha tehlikeli bir hale gelebiliyor. Onun için bizler vatanını milletini seven milli bayramlarımızı da aynı değerde, aynı kutsallıkta kutlayan bir eğitim kurumuyuz. Tabi ki de çağdaş muasır medeniyetler seviyesini hedef edinmiş, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan bir eğitim kurumuyuz Bizler sadece eğitim sektörüne yatırım yaptık. Sektörden kazandığımızı tekrar bu sektöre geri yatırdık. Şu anda Türkiye'de 51 kampüsümüz var. Önümüzdeki üç yılı içersinde açacağımız 60 kampüsle Türkiye'nin en büyük, 5 yıl içinde açacağımız yeni kampüslerle dünyanın en büyük eğitim zinciri olma hedefindeyiz. Bunun en büyük donelerinden birisi. Bizler mektebim olarak Maarif Vakfıyla görüşme halindeyiz, biliyorsunuz Maarif Vakfı yurtdışındaki FETÖ, okullarının kapanmasından sonra hükümetimiz tarafından, milletimiz tarafından kurulan ve yurtdışında Türkiye, eğitim sisteminin bayrağını dalgalandırmak amaçlı bu sistemi kurmak, amaçlı görevlendirilmiş, vakıf. Biz maarif Vakfı ile görüşerek, Türk eğitim markası bayrağını yurtdışında dalgalandırmak istiyoruz. Yine İstanbul'da, Büyükçekmece'de 2019 yılında açacağımız Mektebim Üniversitesi ile bütün bu yatırımları taçlandırmak istiyoruz. Biz ilk yatırım yaptığımız günden beri büyük düşündük. Büyük düşünerek büyük çalıştık. Büyük bir aile olduk. Onun için neden dünyanın en büyük eğitim kurumu zinciri, Türkiye'den çıkmasın. Biz bu iddiadayız Bunu başaracak güce ve imkana sahibiz. Özellikle ülkemize çok güveniyoruz. Çok bilinçli bir toplumuz, eğitime çok önem veren bir toplumuz. Dolayısıyla gerek girişimci olmamız gerek eğitime önem veren bir toplum olmamız. Ve devletin eğitim sektörünü desteklemeleri ile beraber. Bu yatırımları büyütmek, aslında çokta zor olmayacak" ifadelerini kullandı.

Çorlu'da açılacak olan yeni kampus hakkında bilgi veren Kalko, "Ben aslen Kars Kağızman'lıyım. Çorlulu değilim ama bir Trakyalı olsam, ancak bu kadar olurdu. Trakya bölgesinde en çok okul yatırımları olan kurum biziz. Hatta bir ara o kadar çok Marmara bölgesinde yatırımlarımız oldu ki. Sizde kabul ederseniz bizde bir Trakyalı hemşeriniz olduk. Trakya'da birçok yeri gezdim Kırklareli'de şuanda Lüleburgaz'da bir yatırımımız olacak. Tekirdağ merkezde, okulumuz var, orta, okulumuzu açıyoruz. Çorlu'da okulumuz var. Silivri'de okullarımız var. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bu interlandda, 2018 yılında Edirne'de olacağız. Bu bölgedeki bütün şehirlerimizde okullarımız olacak. Bizim şu ana kadar içimize sinmeyen keşke daha iyisini yapsaydık dediğimiz 3 tane okulumuz vardı. Bunlardan biri Çorlu'ydu, biri Silivri'ydi, biri de Balıkesir Edremit'teki okulumuzdu. Çok şükür bu sene 3 kampüsümüzü de yeni kampüslere taşıyarak onlardan çıkacağız. Çorlu'daki kampusumuz yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip, bin 250 kontenjanlı, tamamıyla okula göre projelendirilmiş, tüm sınıflarından sosyal alanlarına varana kadar her şey ayrıntılı düşünülmüş bir kampüs. Kampüste bir çok sosyal alanlar var, buz pateni, sinema, yarı olimpik yüzme havuzu gibi bir çok özelliğe sahip. Adları her ne kadar özel olsa da bunlar birer milli servet. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarız. Dolayısıyla bu tür milli servetlerin boşa gitmemesi adına bulunduğumuz bölgelerde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine "bu kurumlar sizindir, okullarımızda tüm Çorlu'da yaşayan öğrenciler faydalanabilirler. Sosyal imkanlarımız, tüm Çorlu'daki öğrencilerimize ücretsiz olarak açıktır bunu da burada dile getirmiş olayım" dedi.

"Devletimize Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde daha çok sahip çıkacağız"

Eğitime Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde de destek verdiklerini anlatan Kalko, "Doğu'da ve Güneydoğu'da ihtiyaç sahibi olan okullarımıza da yardım yapıyoruz, bu sadece kardeş okul çerçevesinde yapılan yatırımlar değil, artık biz devletimize okullar bağışlıyoruz. Geçen ay Milli Eğitim Bakanımızı ziyarete gittiğimizde, orada "sen Karslıydın değimli Ümit" dedi, "Kars'a okul yapıyoruz 24 derslikli siz yapın bunu artık" dedi. Ben de hayatımda ilk defa Kars'a gittim bu vesileyle, biz çok seneler önce göç ettiğimiz için orada kimsemiz yok. Orada 24 derslikli bir Anadolu Lisesi bağışladık. Oraya gitmişken köyümüze uğradım, köyümüzün ilkokulunu gördüm içler acısı durumdaydı, onu yıkıp güzel bir ilkokul kazandırmak için tekrar bir protokol imzaladık. Ve orada Milli Eğitim müdürümüzle sohbet ettik, oda öğretmenlerin kış aylarında şehre gelemediklerini anlattı. Çünkü kış çok çetin geçiyor. Orada 4 tane öğretmenlere yönelik lojman yaptırma kararı aldık ki, öğretmenlerde köyün içinde bulunsunlar, bir köyde öğretmenin bulunması o köyün tüm çehresini değiştirir. Orada o yatırımı da yaptık ve o iki okulun tüm araç gereçlerini de bağışlama kararı aldık ve Mektebim'deki okul araç gereçleri ne ise, burada da aynı araç gereçleri kullanacağız. Bu okullardaki tüm öğrencilere mektebim formalarını göndereceğiz. Bu okullardaki öğrenciler ile kardeş okul anlaşması yapacağız. Oradaki öğrencileri her sene, THY ile görüştük sağ olsunlar yardımcı olacaklarını belirttiler, THY onları ücretsiz İstanbul'a getirecek, onları misafir edeceğiz, kültür gezileri yaptıracağız, vizyonlarını geliştireceğiz ve üniversiteye geçtikleri zamanda kurduğumuz vakıfla da nakdi destek sağlamaya devam edeceğiz. Yine bu okulların bakım onarımlarından tutunda diğer kırtasiye malzemelerine kadar tamamını da mektebim olarak bizler karşılayacağız. Ve biz imkanımız oldukça bunu her sene yapacağız. Her sene devletimize Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde daha çok sahip çıkacağız. O bölgeyi bizler gibi vatansever insanlar daha çok sahip çıktıkça, emin olun o bölgenin de çehresi, duruşu, tavrı çok daha farklı hale gelebilir bunu biz gittiğimizde gerçekten de gördük. Köyümde 4-5 yaşında bir çocuğa sordum, hayalin nedir bu hayattan dedim, "hiç hayal kurmadım ki" dedi. Neden dedim, "zaten olmayacak" dedi. Yani bizler 5 yaşındaki çocuğun umudunu almışız elinden. Hayallerini almışız, öğrenilmiş çaresizlik derler ya, zaten olmayacak diyor, kurmama gerek yok diyor. Hayali olmayan insanın gelecekle ilgili beklentisi de olmaz, o çocukta babasına bakıyor bende burada çoban olacağım diyor. Daha çocuk Kars'a gitmemiş. Aşağı köye gitmiş birkaç defa. Şimdi aslında bizler gibi imkanları yerinde olan iş adamları, bürokratlar, herkes kendi köyüne sahip çıksa, emin olun ülkemizin şartları değişir" diye konuştu.

Ümit Kalko'nun konuşmasının ardından, Çorlu Mektebim Okulu'nun ilk mezunlarına madalya, öğretmenlerine ise plaket takdim edildi. Daha sonra etkinlik çeşitli ikramlar ve klasik müzik dinletisi ile son buldu.