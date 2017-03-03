Mektup Kardeşliği

Geyve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından "Geyve'den Yalova Altınova'ya Mektup Kardeşim Projesi" başlatıldı.

Geyve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından "Geyve'den Yalova Altınova'ya Mektup Kardeşim Projesi" başlatıldı.

Geyve Ortaokulu öğrencileri ile Yalova Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri arasında kardeşlik, yardımlaşma, cömertlik gibi değerlerim pekiştirmek ve mektuplaşma yoluyla yaşadıkları yöreyi tanıtmak için "Mektup Kardeşim Projesi" başlatıldı. Proje, Geyve Ortaokulu Fen ve Teknoloji öğretmeni Ebru Uğurlu ve Yalova Altınova Hürriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Cavide Arslan kordinatörlüğünde öğrenciler arasında teknoloji ile iletişimin yaygın olduğu günümüzde unutulan mektuplaşma geleneğini canlandırmak maksadıyla yürütülüyor. İlk mektuplaşma 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminde başlarken, 2. dönem 2. mektuplaşma ile devam etti. Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, Geyve Ortaokulu'ndaki mektup kardeşlerine Altınova ilçesinde yetişen kivi ve elmalardan gönderdi. Mektup kardeşleri ise onlara Geyve'nin meşhur ayvası ve bal kabaklarından gönderecek.