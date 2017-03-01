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Mektupla Oluşan Kütüphane

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Mektupla Oluşan Kütüphane
Kütahya'nın Simav ilçesinde, okuyacak kitap bulamayan öğrencilerin sosyal medya üzerinden "Ekşi Sözlük" platformu üyelerine yazdıkları mektuplar yankı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, okuyacak kitap bulamayan öğrencilerin sosyal medya üzerinden "Ekşi Sözlük" platformu üyelerine yazdıkları mektuplar yankı buldu. Tek bir kitapları bile olmayan öğrenciler bir anda 2 bin kitaptan oluşan kütüphaneye kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Muradınlar mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu alanda faaliyet gösteren 19 Mayıs İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören toplam 350 öğrenci, Okul Müdürü Recep Gökçen, matematik öğretmeni Ertan Seymanoğlu'nun öncülüğünde ihtiyaç duydukları çeşitli türden kitaplarla ilgili "Ekşi Sözlük" platformu üyelerine mektup yazdı. Öğrencilerin harçlıklarıyla postaladıkları "Okumak ve araştırmak istiyoruz, kütüphane kurmak istiyoruz. Ülke genelinde kitap toplama kampanyası başlattık, kampanyamızda sizleri de aramızda görmek istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı mektuplara Ekşi Sözlük Platformu üyelerinden olumlu yanıt geldi. Platform üyeleri çeşitli alanlarda kaleme aldıkları roman, hikaye ve araştırmaya dayalı yaklaşık 2 bin kitabı kargo parasını da kendileri ödeyerek Simav 19 Mayıs İlk ve Ortaokulu'na gönderdi.

Ekşi Sözlük Platformu üyelerinin bu duyarlı davranışı okul yönetimini harekete geçirdi. Okul Müdürü Gökçen, boş bir sınıfı kütüphaneye dönüştürdü. Okulda görevli 30 öğretmen ile öğrenciler, Ekşi Sözlük Platformu üyelerinin Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden gönderdikleri kitapları oluşturdukları kütüphanenin raflarına yerleştirerek modern bir kütüphane oluşturdu.

Okul Müdürü Recep Gökçen, öğrencilerin isteklerine kayıtsız kalmayan ve 2 bine yakın kitap desteğinde bulunan Ekşi Sözlük platformu üyelerine teşekkür etti. Gökçen, "Öğrencilerimiz de bu duyarlı davranışa platform üyelerine mektup yazarak teşekkür ettiler. Şimdi kütüphanemizin bir köşesine öğrencilerimizin platform üyelerine yazdıkları mektupları, bir köşesine de platform üyelerinin öğrencilerimize yazdığı mektupları yerleştirdik, sergiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak bağışlanan kitapları yeterli bulmuyoruz. Daha çok kitaba ihtiyacımız var. Kampanyamıza destek istiyoruz" İfadelerini kullandı. (ME-İ-EFE)

Mektupla Oluşan Kütüphane

Mektupla Oluşan Kütüphane

Mektupla Oluşan Kütüphane

Mektupla Oluşan Kütüphane

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