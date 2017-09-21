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Melek İzciler’e Konak’tan Destek

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Melek İzciler’e Konak’tan Destek
Trakya İzciler Birliği (TİB) Federasyonu Başkanı Orhan Taymaz, Dünya Bağımsız İzciler Örgütü (WOIS) Başkanı Agustin Soto ile federasyonun İzmir il...

Trakya İzciler Birliği (TİB) Federasyonu Başkanı Orhan Taymaz, Dünya Bağımsız İzciler Örgütü (WOIS) Başkanı Agustin Soto ile federasyonun İzmir il yöneticileri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaşi, merkezi Sakarya'da bulunan federasyonun engelli bireyler için başlattığı "Melek İzci" çalışmaları kapsamında İzmir'e gelen Trakya İzciler Birliği (TİB) Federasyonu Başkanı Orhan Taymaz, Dünya Bağımsız İzciler Örgütü (WOIS) Başkanı Agustin Soto ile federasyonun İzmir il yöneticilerini makamında ağırladı. Ziyarette federasyon başkanı Taymaz, İzmir'in iyi bir aktivite merkezi olduğunu ve engelli izcileri bir araya getirecek bir merkezi İzmir'de açmak istediklerini dile getirdi.

'Melek İzciliği" adı altında oluşturulan engelli izci çalışmalarının en iyi şekilde yürütüleceğine inandığını belirten Taymaz, "İzmir engelli izciliğinde tüm dünyanın merkezi oldu. "Engelli İzciler Dünya Masası" ile "Engelli İzciler Avrupa Masası" başkanlıklarına da İzmir'den Esin Akgür ile Emel Pektezel seçildi. İzmir'den dünyaya açılmak ve engelli izci çalışmaları konusunda İzmir'in merkez olmasını, Melek İzciler'in merkezinin İzmir olmasını arzu ediyoruz. Yerel yöneticilerin, yani sizlerin de destekleri ile başaracağız" dedi.

İzmir'de engelli izci merkezi kurmak için destek beklediklerini dile getiren Taymaz, amaçlarının engelli bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri bünyesinde engelli izciliğinin kurulduğunu belirten Esin Akgür, haftada iki gün İnciraltı Kent Ormanında eğitim çalışmaları yaptıklarını söyledi. Engelli ve engelsiz izcilerin bir arada eğitim aldığını belirten Akgür, "Amacımız; bir arada yaşamak ve farkındalıkların gelişmesi. Farkındalıkla yetişen çocuklar geleceği ona göre şekillendirecektir" dedi.

Desteğe her zaman hazır olduklarını; ancak arazi tahsisinde bulunmanın çok zor olduğunu söyleyen Pekdaş, "İzmir'in topografyasından kaynaklı izcilik çalışmaları için kamp oluşturacak kadar düz bir alanımız yok" dedi. Ziyaret sonunda Taymaz desteklerinden ötürü Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Dünya Bağımsız İzciler Örgütü (WOIS) Başkanı Agustin Soto ise plaket verdi.

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