  • BIST 88.838
  • Altın 145,304
  • Dolar 3,6303
  • Euro 3,8257
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Melen Çayı Turizme Kazandırılıyor

» »
Melen Çayı Turizme Kazandırılıyor
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Melen nehrinin turizme kazandırılması için gerekli görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Melen nehrinin turizme kazandırılması için gerekli görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Başkan Cüneyt Yemenici, Melen Çayını turizme kazandırma çalışmaları kapsamında gezi teknelerinin sorunsuz şekilde seyir yapabilmeleri için ilk iş olarak 7 kilometrelik kısmın amfibik ekskavatör ile temizlenmesi çerçevesinde İSKİ Genel Müdürü İlhan Bayram'ı ziyaret edip taleplerini aktardıklarını belirterek "Yarın itibari ile teknik ekip melenağzı köyümüze gelecek ve gerekli inceleme sonrası kısa sürede amfibik araç ırmak yatağına indirilip ağaç kökleri ve gezintiye engel tüm unsurlar temizlenecektir. İlçemiz için önemli bir turizm noktası olacak çalışma için katkılarından dolayı ilçem adına kendilerine teşekkür ederim" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • “Yatırımlar Ve Hizmetler Vergi Tahsilatını Artırıyor"01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Afad Sivas İl Müdürlüğünden, Vali Gül’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Aykome Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Dap Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Şırnaklı Çocuklar Tiyatroyla Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Akmek Öğrencileri Sahnede01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti