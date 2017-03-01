Melen Çayı Turizme Kazandırılıyor

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Melen nehrinin turizme kazandırılması için gerekli görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Melen nehrinin turizme kazandırılması için gerekli görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Başkan Cüneyt Yemenici, Melen Çayını turizme kazandırma çalışmaları kapsamında gezi teknelerinin sorunsuz şekilde seyir yapabilmeleri için ilk iş olarak 7 kilometrelik kısmın amfibik ekskavatör ile temizlenmesi çerçevesinde İSKİ Genel Müdürü İlhan Bayram'ı ziyaret edip taleplerini aktardıklarını belirterek "Yarın itibari ile teknik ekip melenağzı köyümüze gelecek ve gerekli inceleme sonrası kısa sürede amfibik araç ırmak yatağına indirilip ağaç kökleri ve gezintiye engel tüm unsurlar temizlenecektir. İlçemiz için önemli bir turizm noktası olacak çalışma için katkılarından dolayı ilçem adına kendilerine teşekkür ederim" dedi.