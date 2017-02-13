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Melen Havzasının Özel Hükümleri Belirleniyor

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Melen Havzasının Özel Hükümleri Belirleniyor
Melen havzasında yapımı devam eden içme suyu barajına ilişkin İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Melen havzasında yapımı devam eden içme suyu barajına ilişkin İstanbul'da toplantı düzenlendi. İSKİ'de yapılan toplantıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mesude Özcan ve il protokolünden bazı isimler katıldı.

İstanbul'un içme suyu rezervine ek olarak Düzce Melen havzasına yapımı devam eden içme suyu barajına ilişkin İSKİ'de toplantı yapıldı. Toplantıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mesude Özcan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Hasan Zer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile teknik personel katıldı. İSKİ Genel Müdürlüğünde bir araya gelen heyet Melen havzasında oluşan su kirliliğinin önüne geçilmesi için bazı bilimsel girişimleri ve "Özel Hüküm Belirleme" çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantıda; doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için uygulanan projeleri kapsayan "Özel Hüküm Belirleme" ile ilgili konular ele alındı. TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenler, Özel Hüküm Belirleme ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vali Zülkif Dağlı ile katılımcılara bilgiler verdi. İSKİ tarafından TÜBİTAK'a bağlı araştırma geliştirme (AR-GE) birimlerinden olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'na yaptırılan özel hüküm belirleme çalışmaları içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesi ve korunmasının bilimsel araştırmalara dayalı yöntemler ile sağlanmasını kapsıyor.

Ayrıca toplantıda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Melen Barajının 3. etabının tamamlanması için çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Heyet İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ulaştırılacak içme suyunun korunmasına yönelik çalışmaları da değerlendirdi.

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