Melih Gökçek Malatya’ya Hayran Kaldı

6. Kitap Fuarı'na katılmak üzere Malatya'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Son geldiğimden bu yana Malatya'yı inanılmaz şekilde...

6. Kitap Fuarı'na katılmak üzere Malatya'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Son geldiğimden bu yana Malatya'yı inanılmaz şekilde değişmiş gördüm" dedi.

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı için geldiği Malatya'da, önce Trambüs Bakım İstasyonunda incelemelerde bulunan Başkan Melih Gökçek, akabinde şehir merkezinde kısa bir gezi yaptı. Gökçek daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.

"Mükemmel işler yapmışlar"

Ziyarette konuşan Gökçek, Malatya'ya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Malatya'nın büyük değişim yaşadığını söyledi. Başkan Çakır'ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Gökçek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız kitap fuarı münasebetiyle bizi davet etti. Bu vesile ile buraya geldik. Fuarda 15 Temmuz ile ilgili bir sunum yapacağız. Malatya'yı gezdik. Son geldiğimden bu yana Malatya'yı inanılmaz şekilde değişmiş gördüm. Başkanımız mükemmel işler yapmış. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Belediyecilikte duayen"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i Malatya'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gökçek'in belediyecilikte duayen bir isim olduğunu söyledi. Gökçek'in birçok alandaki hizmet ve projelerinden istifade ettiklerini ve kendisini örnek aldıklarını belirten Başkan Çakır, Malatya'da yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler verdi. Büyükşehir süreci ile birlikte yeniden bir çalışma düzenine girdiklerini kaydeden Başkan Çakır, ana planların birçoğunun tamamlandığını, altyapı ile ilgili ihalelerin bitirilerek çalışmaların devam ettiğini, merkezde ana isale hattı ile birlikte SCADA sisteminin kurulduğunu söyledi. Büyükşehir statüsünün birçok avantajının olduğunu da kaydeden Çakır, ilk dönem olması hasebiyle bu avantajların belki hizmetlere yansımasının gözükmeyebileceğini ancak başta kırsal olmak üzere normalin üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır daha sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ziyaretin anısına kayısı kristali, kuru kayısı ile işlemeli porselen sürahi hediye etti.