Meliha Ve Doğan Akad İlkokulunda Z-kütüphane Modeli

İzmir'in Konak ilçesinde eğitim veren Meliha ve Doğan Akad İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş kütüphane) modelini örnek alarak kütüphane açtı.
Meliha ve Doğan Akat İlkokulunda faaliyete geçirilen kütüphane; Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okulun bağışçısı Doğan Akad, Okul Müdürü Serdar Meydaneri, çevre okulların müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.
Kütüphaneyi, Z-Kütüphane modelini örnek alarak hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Serdar Meydaneri, "Z - Kütüphaneye benzer bir kütüphane yapmaya çalıştık. Öğretmen, veli ve esnaf işbirliği ile açılan kütüphanemizde öğrencilerimiz, öğretmenler ve veliler için bölümler oluşturuldu" dedi.
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