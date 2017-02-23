Meliha Ve Doğan Akad İlkokulunda Z-kütüphane Modeli

İzmir'in Konak ilçesinde eğitim veren Meliha ve Doğan Akad İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş kütüphane)...

İzmir'in Konak ilçesinde eğitim veren Meliha ve Doğan Akad İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş kütüphane) modelini örnek alarak kütüphane açtı.

Meliha ve Doğan Akat İlkokulunda faaliyete geçirilen kütüphane; Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okulun bağışçısı Doğan Akad, Okul Müdürü Serdar Meydaneri, çevre okulların müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Kütüphaneyi, Z-Kütüphane modelini örnek alarak hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Serdar Meydaneri, "Z - Kütüphaneye benzer bir kütüphane yapmaya çalıştık. Öğretmen, veli ve esnaf işbirliği ile açılan kütüphanemizde öğrencilerimiz, öğretmenler ve veliler için bölümler oluşturuldu" dedi.