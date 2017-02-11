  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,

» »
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde, çevreyi kirleten, gürültü kirliliği ile toplumu rahatsız eden, umuma...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde, çevreyi kirleten, gürültü kirliliği ile toplumu rahatsız eden, umuma açık alanlarda izinsiz mal satışı yapan 18 kişiye toplam 2 bin 865 lira para cezası kesildiğini söyledi.

Herkes duyarlı ve bilinçli olmalı

Kabahatler Kanununa göre 18 idari ve yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek Halk ve Çevre Sağlığına verilen büyük önemi bir kez daha gösterdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç , "Ocak ayı içerisinde mal ve hizmetleri satmak için çevreyi rahatsız edenler ile izinsiz cadde ve sokakları işgal edenler uyarılmaktadır. Ancak Kamu alanlarını satış yeri olarak görenlere izin verilmemektedir. Ama uyarılara rağmen kamu alanlarını izinsiz işgal etmeyi alışkanlık haline getirenlere de kamu adına ve kamu yararına olmak üzere para cezası uyguluyoruz. Bu konuda Melikgazililerin de bilinçli ve duyarlı olmasını bekliyoruz." dedi.

Gürültülü çalışarak çevreyi rahatsız eden bir ayrı işletmeye ceza uyguladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların çevre ve halk sağlığı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, 252 13 33 no'lu telefona ihbar edebileceklerini sözlerine ekledi.

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Velilerden Ortak Tepki11 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
  • Sincik’te “Huzur Türkiye” Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Beşir Göğüş Ödülü Yalvaç Ural’ın11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Kahraman Polis Fethi Sekin’in Adı Çankaya’da Yaşayacak11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti