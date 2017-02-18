Melikgazi Belediyesinde Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası Düzenlendi

Nurihas Halı Saha tesislerinde bugün başlayan ve 9 Nisan 2017'de oynanacak final maçı ile sona erecek olan turnuvada karşılaşmalar 3 puan sistemine oynanacak...

Nurihas Halı Saha tesislerinde bugün başlayan ve 9 Nisan 2017'de oynanacak final maçı ile sona erecek olan turnuvada karşılaşmalar 3 puan sistemine oynanacak ve iki grupta toplam 12 takım finale kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz.

Bugün başlanılan ve personel arasında büyük memnuniyet ile karşılanan moral günleri niteliğinde olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Biz Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Birimler arasında mükemmel bir uyum, personelimiz arasında da kardeşlik duygusu hep en üst seviyededir. Birimler arasında ve personel arasında ki bu birliktelik bizim referans belediye olarak anılmamızda herhalde en büyük etkendir, diyebiliriz. Bu uyumu, bu birlikteliği biraz daha artırmak, hafta içi yoğun mesainin ardından, hem sağlıklı kalabilmek hem de stres atma adına böyle bir turnuva tertip ettik. Ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, centilmence hak edenin kazanacağı bir turnuva olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunculara centilmence, bol gollü bir karşılaşma olması yönünde

Kültür sosyal işler ile Park bahçeler birimleri arasında başlayan karşılaşma, oyunculara centilmence, bol gollü bir karşılaşma olması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Turnuvanın ilk haftasında Kültür sosyal işleri - Park bahçeler birimi yenerek, 3 puanı hanelerine yazdırmayı başardılar.