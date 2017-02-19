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Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı

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Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan yol açılması, park yapımı, alt yapı, sosyal ve spor...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan yol açılması, park yapımı, alt yapı, sosyal ve spor tesis inşası ile büyük ölçekli bakım ve onarım yapılacak çalışmaların planlaması için yapılan toplantı da yatırımların uygulama takviminin belirlendiğini söyledi.

550 bin nüfusu ile 52 il merkezinden fazla

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun % 50'sinin sadece Melikgazi de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "2017 yılı Melikgazi Belediyesi için Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, tarihi mekânların restorasyonu, Koramaz ve Gesi vadisi tarihi ve doğal alanların günümüz kültür ve turizme kazandırılması, kültür etkinlikleri ve yeşil alanların ağaçlandırılması olarak planlanmıştır. 2017 yılında 300 bin ton asfalt üretimi hedeflenmiş, Kentsel Dönüşüm için 2444 dairenin yapımına karar verilmiş ve 3 ayrı sosyal ve spor tesisinin yapılması planlanmıştır. 2017 yılı ayrıca fidan dikiminde halkın katılımı ile 100 bin fidanın toprak ile buluşması sağlanacaktır. Tüm bu birimlerin düzenli, ortak ve planlı bir çalışma yapabilmesi için toplantı düzenleyerek görev dağılımı gerçekleştirdik" dedi.

Melikgazi Belediyesinin örnek ve referans

Hafta sonu gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından 2017 yılı Fen İşleri ve Park Bahçe çalışmaları için toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı

Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı

Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı

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