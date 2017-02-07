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Melikgazi Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı

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Melikgazi Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Merkezinin adeta giriş kapısı olan Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde faaliyet gösteren...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Merkezinin adeta giriş kapısı olan Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde faaliyet gösteren yerel kayak kulüplerine kayak malzemesi yardımı yapılacağını söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 14 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 14 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. 184 ayrı bölgede açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve 7'den 70'e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Kış Sporları Merkezi olan Erciyes de kayak yaparak kayak sporunu yaygınlaştıran ve bu yönde ödüller alan yerel kayak kulüplerimn çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile kayak malzemesi yardımı yapılacaktır" dedi.

Melikgazi Hisarcık, Gençlik, Kıranardı Belediye ile Görme Engelliler kulüplerine olmak üzere spor malzemesi yardımının meclis kararı ile yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin salon sporlarının merkezi ve sporcu ile spor adamlarının destekleyicisi olduğunu sözlerine ekledi.

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