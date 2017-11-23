Melikgazi Belediyesi’ne 9 Adet Panelvan Araç Alınacak

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Çevre Koruma ile İmar Müdürlüklerinde kullanılmak üzere...

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Çevre Koruma ile İmar Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 9 adet panelvan türü araç satın alınacağını söyledi.

Melikgazi İlçe sınırlarının büyüdüğünü ve her geçen gün imarlı yapılaşma ile yeni yerleşim alanlarının ilçeye katıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Belediye olarak Anbar mahallesinden başlayan ve Turan ile Subaşı mahallerinde son bulan bir alanda hizmet sunuyoruz. Bu geniş alanda piyasa denetimlerinin, imar denetimlerinin, yol yapımı ve çevre koruma hizmetlerinin sürekli ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için ihale ile 9 adet araç satın alacağız. Küçük panelvan olarak bilinen araçlardan satın alınarak denetim ekiplerine teslim edilecektir" dedi. 9 adet denetim aracının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ekiplere araçlar takviye edilmesi ile; ekiplerin daha seri, hızlı ve etkin bir şekilde hem görevlerini yapabileceklerini hem de şikayetleri anında değerlendirebileceklerini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, belediyenin tüm hizmet araçlarında; temizlik ve fen işleri iş araçları da dahil olmak üzere tamamında araç takip sisteminin bulunduğunu, dolayısı ile kurum içinde otokontrol sisteminin uygulandığını sözlerine ekledi.