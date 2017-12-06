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Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret

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Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret
Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ulusoy, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ulusoy, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç ile 2018 yılı yatırımları hakkında görüşmede bulunan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ulusoy, "Melikgazi İlçesi eğitim kurumları açısından son derece şanslıdır. Çünkü eğitime önem veren bir belediye başkanı ile eğitime büyük yatırımlar yapmaktadır. Anaokulu, ilköğretim, orta ve lise okulları yaparak Milli Eğitimin hizmetine sunmaktadır. Bununla yetinmeyip, öğrenciler için temel eğitim kursları açmaktadır. Yine Melikgazi Belediyesi okulların bakım onarımlı yapmakta, öğretmenler odasını yenilemekte ve spor salonları yapmaktadır. Kısacası Melikgazi eğitimci olmak bir ayrıcalıktır" dedi.

Kayseri ilinde okul yönetimleri ile okul aile birlikleri tarafından eğitime yönelik desteklerinden ve yatırımlarından dolayı sık sık plaketlerle ödüllendirildiklerini belirten Başkan Büyükkılıç ise,"Eğitim ve öğretim herkesin hakkıdır. Bu hak mutlaka kullanılmalı ve kullanılabilmesi için gerekli yatırım ve çalışmalar yerine getirilmelidir. Özellikle eğitime ve öğretime daha çok hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü eğitime yapılan geleceğe yapılan yatırımdır. Gelecek eğitimli ve donatımlı gençlerimizin elindedir. Yerel Yönetimlerin bir görevi de toplum da sosyal dengeyi, barışı ve birlikteliği sağlamak ise bu bizim için artık bir görevdir. Bu açıdan yasalar imkânı ile okul ve eğitim kurumları yaparak Milli Eğitime devretmekteyiz" diye konuştu.

"Eğitime yapılan yatırım kazançtır"

Kayseri'de eğitime önem verildiğini birçok eğitim kurumunun hayırseverlerce yapılamasının bunun bir kanıtı olduğunu ve bunun da Kayseri için bir kazanç olduğu belirten Başkan Büyükkılıç, belediye olarak her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanında olacaklarını ve yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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