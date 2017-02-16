Melikgazi’de Arsa Satışları İle Ekonomi Ve İstihdama Destek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 14 adet imar planında yer alan parselli arsanın yapılacak ihale...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 14 adet imar planında yer alan parselli arsanın yapılacak ihale ile satışa sunulacağını söyledi.

Gelirler ile yatırımlara mali kaynak

Arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa sunulacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Mülkiyeti belediyemize ait olan atıl olarak ulunan 14 arsa için satış ihalesi yapılarak bu arsalar ekonomiye kazandırılacaktır. Müteahhitler ve kooperatifler için iyi bir fırsat oluşturuyoruz. Bu arsaların inşaatları ile hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de istihdama destek verilmiş olunacaktır. Halka açık, şeffaf ve basın önünde satış gerçekleştirilecek olup aynı zamanda planlı yerleşime de destek sağlanmış olunacaktır. Elde edilen gelir ilçe halkına hizmet olarak geri dönecektir. Arsaları alanlara şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum " dedi.

İşyeri arsaların satışı ile yeni işyerlerinin açılmasına ve istihdam oluşmasına imkân tanıyarak ekonomiye katkı sağlamış olacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür arsa satış ihaleleri ile atıl kapasitedeki arsaları ekonomiye kazandırdıklarını ayrıca arsa vurgunculuğunu önlediklerini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, arsaların yerleri ile ihale tarihinin önümüzdeki günlerde ilan edileceğini sözlerine ekledi.