Melikgazi’de Emekli Personellere Veda Yemeği

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmet sürelerin dolması sebebi ile kendi isteği ile emekliğe ayrılan 4'ü zabıta biriminden olmak üzere...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmet sürelerin dolması sebebi ile kendi isteği ile emekliğe ayrılan 4'ü zabıta biriminden olmak üzere 9 çalışanın emekli olduğunu söyledi.

Emekli olan 9 çalışanına veda yemeği ikramında bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, hem Kayseri şehrine, hem belediyeye hem de çalışanlarına vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı emekli olan personeline teşekkür etti. Veda yemeğine başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldılar.

hizmetleri ile anlı açık bir hizmet ömrü

Çalıştıkları sürelerin aslında bir ömür olduğunu ve bu ömrü, belediyecilik hizmetinde hep çözüm üreten, olaylara nezaket ve sabır ile yaklaşan tüm emeklilerin tecrübelerinden hep faydalanılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç" Kendi istekleri ile emekli olan mesai arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet vermişlerdir. Her arkadaşımız gibi bu mesai arkadaşlarımız da hem belediyecilik çalışmaları ile Kayserimize hizmet etmiş, hem de gönül adamı ve bir yönetici olarak birçok kişinin meslekte yetişmesine vesile olmuşlardır. Çok aktif ve çalışkan bu arkadaşımız emekli olunca boş durmayacak bilgi birikimi ve deneyimleri ile öyle inanıyorum ki yine Kayserimize hizmetlerine devam edecektir" dedi.

Başarılar diledi

Veda yemeğinde hizmetlerinden dolayı emekli olan mesai arkadaşlarına birer hediye veren Başkan Memduh Büyükkılıç, toplu olarak hatıra fotoğrafı çekiminden sonra hepsine bundan sonraki yaşamlarında başarılar temennisinde bulundu.