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Melikgazi’de Mahalleler Yenilenerek Gelişiyor

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Melikgazi’de Mahalleler Yenilenerek Gelişiyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Mart 2017 günü başlayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 10 ihalenin sonuncusunun 16 Mayıs...

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Mart 2017 günü başlayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 10 ihalenin sonuncusunun 16 Mayıs 2017 günü yapılacağını söyledi.

Toplam 10 ihale de Ambar, Küçükali, Kazımkarabekir ve Karacaoğlu semtlerindeki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kat karşılığı bina yapımı için ihaleler yapıldığını ve bunun 9'unun gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, onuncu ve son ihalenin ise Küçükali Mahallesinde 3 blok halinde toplam 51 daire ve 4 dükkan için ihale yapılacağını kaydetti.

Ambar, Küçükali, Kazımkarabekir ve Karacaoğlu mahallelerinde toplam 10 ihalede 13 blok halinde 602 daire ve 16 dükkan yapımının ihale edilmiş olacağını ve sonuç itibari ile 4 mahallenin daha yenilenerek gelişmesinin ve modern yapıların oluşmasına imkan tanınacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, son ihale ile bu mahaller de artık semtin fiziki çehresinin değiştiğini zaten bir çok inşaatın hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Melikgazi’de Mahalleler Yenilenerek Gelişiyor

Melikgazi’de Mahalleler Yenilenerek Gelişiyor

Melikgazi’de Mahalleler Yenilenerek Gelişiyor

Melikgazi’de Mahalleler Yenilenerek Gelişiyor

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