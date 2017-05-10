  • BIST 95.605
  • Altın 141,182
  • Dolar 3,5875
  • Euro 3,8986
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 20 °C

Melikgazi’den Arsa Satışı İle Ekonomiye Ve İstihdama Katkı

» »
Melikgazi’den Arsa Satışı İle Ekonomiye Ve İstihdama Katkı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 10 arsanın açık artırma yolu ile ihale edileceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 10 arsanın açık artırma yolu ile ihale edileceğini söyledi.

Hem sanal ortamda hem de yerinde görülebilir

Belediyenin açmış olduğu bu tür arsa satış ihalelerine Kooperatif kurup da ucuz arsa arayanların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Belediye olarak mülkiyeti belediyemize ait olan arsaların satışa sunarak hem belediye yatırımlarına kaynak oluşturuyoruz, hem de piyasadaki arsa talebini karşılayarak ekonomiye hareketlilik kazandırıyoruz" dedi.

Çok katlı bina yapımına uygun

Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesinde yer alan arsaların önümüzdeki aylarda satışa sunulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, satılacak arsalar ile bölgenin planlı gelişine ve yapılanmasına da katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Germencik’te Konser Büyük İlgi Gördü10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:34
  • Taşköprü Belediyesi, Uçurtma Şenliği Düzenleyecek10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:34
  • Altınova’da Futbol Turnuvası10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:34
  • Yazıcı Ve Aksu’dan Müzik Şöleni10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Turgut Özal Mahallesi Çevre Ve Görüntü Kirliliğinden Kurtuluyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Başkan Aslan, Vakıflar Haftasını Kutladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Demirtaş’ta Çıkmaz Sokak Ve Cadde Kalmıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Eflani’de Ev Yangını10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Beytüşşebaplı Öğrenciler Sergi Açacak10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti