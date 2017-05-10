Melikgazi’den Arsa Satışı İle Ekonomiye Ve İstihdama Katkı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 10 arsanın açık artırma yolu ile ihale edileceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 10 arsanın açık artırma yolu ile ihale edileceğini söyledi.

Hem sanal ortamda hem de yerinde görülebilir

Belediyenin açmış olduğu bu tür arsa satış ihalelerine Kooperatif kurup da ucuz arsa arayanların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Belediye olarak mülkiyeti belediyemize ait olan arsaların satışa sunarak hem belediye yatırımlarına kaynak oluşturuyoruz, hem de piyasadaki arsa talebini karşılayarak ekonomiye hareketlilik kazandırıyoruz" dedi.

Çok katlı bina yapımına uygun

Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesinde yer alan arsaların önümüzdeki aylarda satışa sunulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, satılacak arsalar ile bölgenin planlı gelişine ve yapılanmasına da katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.